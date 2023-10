Riposo sino a lunedì, Benassai sulla via della ripresa

Altri articoli in Porta Elisa News

venerdì, 13 ottobre 2023, 12:34

L'amministratore rossonero: "insieme a altri giocatori può essere una colonna portante di questa Lucchese. Le ultime due partite non devono demoralizzare l'ambiente, restiamo ambiziosi. Lo stadio? Come gruppo non siamo interessati a realizzare questo progetto, ma non lo ostacoleremo. E sui pagamenti ai fornitori..."

venerdì, 13 ottobre 2023, 08:34

Non inganni il solo punto conquistato in due partite: i rossoneri di Gorgone meritano la fiducia e l'entusiasmo della piazza perché propongono un gioco brillante, intendono dominare l'avversario senza speculazioni e mettono anche in mostra qualche buona individualità

mercoledì, 11 ottobre 2023, 19:34

Il tecnico rossonero: "Un risultato che ci lascia l'amaro in bocca. Ho rivisto anche il gol di Guadagni e secondo me era regolare, ma certamente dobbiamo migliorare ed essere più spietati in fase offensiva e difensiva. Torniamo con un punto in due trasferte dove meritavamo di più"

mercoledì, 11 ottobre 2023, 15:32

La Lucchese torna in campo a Ferrara per concludere la gara sospesa nel settembre scorso per pioggia: mister Gorgone rilancia Tumbarello e fa accomodare in panchina Fedato. Rao pareggia e gli estensi raggiungono i rossoneri