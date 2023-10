Spal-Lucchese: 2-2 Risultato finale

Altri articoli in Porta Elisa News

mercoledì, 11 ottobre 2023, 14:34

Il reparto difensivo non si dimostra all'altezza nell'unica occasione in cui gli estensi si affacciano nell'area di rigore rossonera: Russo sfiora più volte il gol, Gucher solita sicurezza: le pagelle di Gazzetta comprensive della prestazione del 23 settembre

martedì, 10 ottobre 2023, 16:52

Il tecnico rossonero alla vigilia della ripresa della gara di Ferrara: "Credo sarà una completamente diversa, hanno cambiato anche l'allenatore, poi bisogna vedere come arriva la Spal a questa partita. Dobbiamo pensare che si riparte dello 0-0"

martedì, 10 ottobre 2023, 11:22

Continua la collaborazione tra Affida e la Lucchese: la società leader nel panorama finanziario nazionale, con sede a Lucca sarà ancora lo sponsor principale, presente sulle maglie da gara dei rossoneri per tutto il girone d’andata

martedì, 10 ottobre 2023, 08:18

Trentatré minuti più il recupero: ecco il lasso di gara che la Lucchese è chiamata a recuperare a Ferrara contro la Spal nella giornata di domani (inizio ore 16,15). Il match con gli emiliani era stato sospeso per pioggia nel settembre scorso, quando i rossoneri erano in vantaggio per 2-1:...