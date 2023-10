Gli orari dalla 12° alla 19° giornata

Altri articoli in Porta Elisa News

martedì, 17 ottobre 2023, 17:32

Domenica i rossoneri, in un match molto atteso, ospiteranno al Porta Elisa, davanti al proprio pubblico la cui presenza si preannuncia massiccia, il Pescara di mister Zeman che attualmente occupa la terza posizione di classifica con cinque punti di vantaggio sulla Lucchese

lunedì, 16 ottobre 2023, 07:34

Partita dopo partita il giovane centrocampista sta diventando uno dei pilastri dei rossoneri. Schierato in queste prime uscite come mediano o trequartista, l'ex Frosinone è in grado di abbinare quantità a qualità. Oltre a recuperare tanti palloni, in mezzo al campo Cangianiello sta mostrando delle buone qualità tecniche

sabato, 14 ottobre 2023, 12:04

Dopo le due gare ravvicinate di Sassari e Ferrara, mister Gorgone ha concesso un po' di riposo ai suoi giocatori che si ritroveranno per riprendere gli allenamenti solo nella giornata di lunedì a Saltocchio: Benassai dovrebbe tornare a disposizione per il Pescara

venerdì, 13 ottobre 2023, 12:34

L'amministratore rossonero: "insieme a altri giocatori può essere una colonna portante di questa Lucchese. Le ultime due partite non devono demoralizzare l'ambiente, restiamo ambiziosi. Lo stadio? Come gruppo non siamo interessati a realizzare questo progetto, ma non lo ostacoleremo. E sui pagamenti ai fornitori..."