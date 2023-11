Porta Elisa News



Entella, il momento dei biancocelesti

sabato, 11 novembre 2023, 08:13

di gianluca andreuccetti

Ripartire dalla gara contro la Spal per aprire un nuovo ciclo fatto di vittorie e soddisfazioni. Archiviato il passaggio del turno in Coppa Italia, per la Lucchese è arrivato il momento di pensare al campionato. Lunedì alle 20:45 i rossoneri affronteranno la Virtus Entella nel match valido per la 13^giornata di Serie C.

In classifica i biancocelesti occupano il tredicesimo posto in classifica, a quota 14 punti (uno in più della Lucchese). Reduci da un'annata chiusa con la promozione diretta sfiorata e l'eliminazione al 4^turno dei playoff, in questa stagione i liguri hanno totalizzato 4 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte. Inoltre a fine settembre la società ha deciso di esonerare Gennaro Volpe, chiamando al suo posto Fabio Gallo. Dopo qualche difficoltà iniziale, l'ex Foggia è riuscito a risollevare l'Entella dai bassi fondi della classifica, riuscendo a trovare il successo in quattro delle ultime cinque gare. Da non dimenticare che i liguri la scorsa settimana hanno vinto per 2-0 contro la capolista Torres.

Da un punto di vista di tattico, Gallo ha deciso di adottare un nuovo modulo passando dal 3-4-1-2 al 4-3-1-2. I biancocelesti hanno mantenuto in linea generale la stessa rosa dello scorso anno, perdendo a suo discapito alcuni giocatori del calibro di Favale, Ramirez e l'attaccante Merkaj, passato in Serie B al Sudtirol. A proposito di attaccanti, l'Entella sta mostrando qualche limite in fase di realizzazione, avendo totalizzato solo 12 reti. Al momento il miglior marcatore della squadra è Federico Bonini, difensore centrale a quota 3 goal.

Nella scorsa stagione Lucchese e Virtus Entella si sono affrontate sia in campionato che in Coppa Italia, con la Pantera che venne eliminata dopo i calci di rigore. Il 24 febbraio 2022 è la data dell'ultimo successo dei rossoneri: in quell'occasione la squadra allenata da Guido Pagliuca si impose per 3-0, grazie alle reti di Belloni, Collodel e Corsinelli.