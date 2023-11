Porta Elisa News



Mister Gorgone: "La prendo come una ripartenza"

venerdì, 10 novembre 2023, 08:08

Ci siamo ripresi quello che non era arrivato in campionato, anche se la gara è meno importante, ma è stata importante per la squadra. Questi ragazzi avevano bisogno di una iniezione di fiducia sono cosa possono fare, so anche i limiti che abbiamo. E' stata una occasione per ritrovare fiducia contro una squadra importante, a cui auguro di riprendersi anche per la stima che ho verso l'allenatore, capitano questi momenti. Oggi può sembrare una vittoria non importante visto che la Coppa Italia diventa utile solo verso la fine, ma noi spingiamo sempre qualsiasi obiettivo è importante.

La formazione? Eravamo pochi, avevamo parecchi infortunati quindi qualcuno ha dovuto fare gli straordinari sono contento per i ragazzi che hanno avuto meno spazio, hanno fatto una discreta partita. La prendo come una ripartenza, diciamo che si era interrotto tutto qui per noi speriamo di ripartire da qui consapevoli però delle grandi difficoltà di questo campionato, altrimenti è dura. Coppa Italia è un nostro obiettivo? Sicuramente, le partite sono 38 in campionato, se ne fai 45-46 ce la possiamo fare a farle. I tifosi? All'inizio pensavo non ci fossero, erano rimasti felice la volta della sospensione in cui erano tantissimi, sono tornati quando abbiamo fatto l'ultima mezzora e adesso sono tornati di giovedì in Coppa Italia. Io questi li stimo davvero molto, a loro capisco se fischiano, se non condividono, ma finisce lì, è un gruppo di tifosi veri e stavolta meritano loro gli applausi".