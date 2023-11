Porta Elisa News



Nuovo Porta Elisa, il progetto riprende quota

venerdì, 10 novembre 2023, 12:52

Il progetto per il nuovo Porta Elisa riprende il suo cammino: Aurora Immobiliare e la società rossonera sono vicini a firmare un accordo novatore, che sostituisce quello precedente i cui termini non erano ritenuti soddisfacenti dalla Lucchese di Bulgarella. L'annuncio è arrivato nella trasmissione di ieri sera di "Curva Ovest" su Noitv dove è intervenuto l'assessore allo Sport Fabio Barsanti che ha confermato come ci siano passi avanti dopo il freddo sceso nei mesi scorsi.

Solo nell'agosto scorso l'amministratore unico Ray Lo Faso aveva dichiarato: “Fin dai primi giorni abbiamo ribadito che non siamo venuti per lo stadio e a nostro avviso il progetto è eccessivo: 50 milioni di costi pongono un problema economico. Chi investe? Chi paga? Mi pare sovradimensionato e comunque per noi non è sostenibile. Se Aurora Immobiliare ha gli investitori è un discorso, noi su queste cifre non ci muoviamo. Il piano B? Vogliamo recuperare la tribuna in tre passaggi e se il Comune ci interpella per un progetto fattibile noi siamo pronti ma sotto i 10 milioni di spesa”.

Una posizione che nelle scorse settimane (a ottobre) era già stata rettificata dallo stesso Lo Faso: "Con calma continueremo a dialogare con Aurora e il Comune per comprendere quale sarà il miglior percorso, ma noi non siamo gli attori principali. Va compreso quali saranno i costi e quali a carico dei vari soggetti: stiamo dialogando. Il nostro intendimento è quello di fare sì che il progetto, che è bellissimo, veda un compimento positivo, ma vanno capite tutte le risultanze del caso. E' questioni di giorni e credo verrà definito il tutto". E ora sembra davvero la volta buona per sbloccare il progetto che ricordiamo deve ancora ricevere il via libera definitivo dalla Conferenza dei servizi. Ma la ritrovata unità di intenti può davvero essere la spinta decisiva. Nel progetto, a questo punto, la stessa Lucchese potrebbe recitare un ruolo maggiore rispetto a quello sembra dover ricoprire inizialmente.