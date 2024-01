Porta Elisa News



Mercato, Merletti verso il Brindisi

giovedì, 4 gennaio 2024, 18:43

E' sul punto di sbloccarsi il mercato in uscita dei rossoneri, il difensore Tommaso Merletti sarebbe a un passo dalla cessione al Brindisi. Merletti, che è al suo secondo campionato alla Lucchese ma che in questa stagione è stato impiegato poco, liberebbe uno dei primi posti per far arrivare qualche altro giocatore, operazione altrettanto importante visto che in difesa gli uomini a disposizione di mister Gorgone sono assolutamente insufficienti e a Perugia è un rebus la difesa che verrà schierata.

Sempre sul fronte partenze, Tuttoc.com rilancia l'ipotesi di una trattativa del Sorrento per riportare in Campania Giuseppe Guadagni, l'esterno rossonero giunto questa estate dall'Avellino e che dopo una partenza davvero a razzo si è un po' perso. Come noto, la Lucchese, in ogni caso, dovrà prima fare mercato in uscita e solo dopo concludere per nuovi arrivi.