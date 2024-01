Porta Elisa News



Mercato, nuovo nome per la difesa: piace Gasbarro della Fermana

martedì, 2 gennaio 2024, 13:08

di gianluca andreuccetti

É iniziata ufficialmente la sessione invernale del calciomercato. Un mese intenso, in cui la Lucchese cercherà di rinforzare la propria rosa in vista della seconda parte di stagione. Mancano pochi giorni alla ripresa del campionato. I rossoneri rischiano di arrivare alla sfida contro il Perugia con gli uomini contati. In difesa Gorgone dovrà fare a meno di Tiritiello e Benassai per infortunio e di Gucher, squalificato. Gli unici centrali a disposizione sarebbero Sabbione (non ancora al meglio) e Merletti. Secondo quanto riportato da TuttoC.com, per il pacchetto arretrato la Pantera avrebbe messo nel mirino Gasbarro della Fermana. Sul giocatore però ci sarebbe da registrare anche l'interesse del Novara. Nato a Pisa il 7 gennaio 1995, Gasbarro rappresenta un profilo di buon livello per la categoria. Da un punto di vista tattico può ricoprire il ruolo di difensore centrale, terzino sinistro e all'occorrenza anche di esterno sinistro di centrocampo. Potrebbe quindi essere un jolly interessante per Gorgone.

La sua esperienza più importante è stata quella con il Livorno, squadra nella quale ha totalizzato 5 assist e 2 reti in 109 presenze. Nella stagione 2017/18 con gli amaranto ha vinto il campionato di Serie C. Durante la sua carriera Gasbarro ha vestito anche le maglie di Pontedera, Pordenone e Padova. In questa stagione, è arrivato alla Fermana il 24 ottobre scorso da svincolato totalizzando fino a questo momento 9 presenze. Un elemento da tenere conto è la condizione fisica del giocatore. In passato il classe 1995 è stato frenato da diversi problemi muscolari e da un'operazione al ginocchio. Lo scorso anno ha saltato gli ultimi 5 mesi di campionato a causa di un problema grave agli adduttori.