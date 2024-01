Porta Elisa News



Mercato, prima le cessioni poi gli arrivi

giovedì, 4 gennaio 2024, 09:12

Sarà molto difficile che la Lucchese possa schierare o almeno aggregare qualche volto nuovo prima della gara di Perugia, dove peraltro la squadra arriverà in piena emergenza difensiva tra infortuni e squalifiche che hanno decimato il reparto. In teoria, l'unico che potrebbe avere qualche speranza è proprio il difensore Niccolò Fazzi che da qualche giorno si allena con i rossoneri.

L'imperativo però è: prima cedere e poi acquistare, anche nel rispetto degli obblighi derivanti dai limiti imposti dalle fideiussioni depositate. Per cui, anche nel caso di Fazzi, sembra molto probabile che serva intanto una cessione destinata a sbloccare il suo arrivo. Per lui, come per tutti gli altri obiettivi di mercato, che la società attraverso il diesse Frara sta monitorando ma che per il momento restano in un cassetto in attesa di riuscire a piazzare qualche giocatore tra quelli meno impiegati sinora o che hanno reso meno ad altre formazioni. Solo a quel punto, ammesso che si trovino gli acquirenti, sarà possibile vedere anche movimenti in entrata. Con tutta probabilità, quello rossonero, è un mercato destinato a prendere forma non nella fase iniziale del mese.