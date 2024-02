Porta Elisa News



Contro la Spal, la gara della contro svolta?

sabato, 3 febbraio 2024, 17:43

Proprio nella gara di andata contro la Spal si è aperto il lungo periodo di incertezza e risultanti altelenanti in casa rossonera: ora gli estensi, in una posizione di classifica a dir poco scomoda, fanno vista al Porta Elisa nella prima giornata dopo la chiusura del mercato invernale: che sia l'occasione per provare a avviare un nuovo ciclo dopo quello iniziale che aveva illuso un po' tutti? Se lo augurano in primis proprio i rossoneri che stanno raccogliendo meno di quello che hanno seminato. La classifica non far stare tranquilli: le porte dei play off ma anche quelle dei play out sono aperte.

Contro la Spal, mister Gorgone dovrà ancora una volta fare a meno di più di un giocatore, e ci sono incertezze anche su Yeboah che ancora non ha assorbito una botta rimediata contro il Padova in Coppa, dubbi anche per Benassai alle prese con problemi influenzali. La sensazione è che in questa sfida classica, l'allenatore si affiderà nuovamente alla difesa a tre e a qualche innesto. Ecco la probabile formazione: Chiorra, Fazzi, Gucher, Tiritiello, Quirini, Visconti, Cangianiello, Tumbarello, Rizzo Pinna, Disanto, Yeboah (Magnaghi).