Mister Gorgone: "Contento per chi è rimasto, quanto ai nuovi..."

sabato, 3 febbraio 2024, 13:32

Vigilia di Lucchese-Spal e mister Gorgone, come di consueto, fa il punto in sala stampa. La partita non è come le altre, per molti motivi, a cui si è aggiunta l'ennesima voglia di riscatto dopo l'inopinata battuta di arresto di Gubbio: "Contento di chi è rimasto e chi è rimasto deve dare il massimo dando per scontato che siano voluti tutti rimanere. Quanto ai nuovi, Disanto lo avevamo già cercato, e spero ci dia una mano, in ogni caso la competizione fa solo bene a questo gruppo. Astrologo non lo conoscevo, sapevo che era stato a Pesaro, è un ragazzo che ha avuto voglia di venire, era stato convocato per Palermo, oggi farà il primo allenamento con noi, mentre il giovane attaccante del Pescara ha delle qualità, lo conosco perché si è allenato con me a Frosinone ma non era tesserabile, essendo un 2005 è una scommessa. E' una seconda punta che può fare la seconda punta, ha ovviamente margini di miglioramento. Ma al di là degli acquisti, è tutto il gruppo che deve avere la consapevolezza di fare certe cose e la praticità di portarle in porto: abbiamo lasciato punti per strada anche per demeriti nostri, ma dobbiamo continuare a crederci al di là della sfortuna e alcuni arbitraggi".

“La Spal? Ha una squadra molto competitiva, sulla carta è da primi posti, mi auguro che la scintilla non la trovino con noi, è vero che è difficile stare in quelle situazioni. Con la Juventus si vedevano all'inizio che non erano sereni. Noi non avremo De Maria, Perotta, Fedato e Benassai è in dubbio per una influenza. E poi dobbiamo valutare Yeboah. Difesa a tre? Vediamo, è probabile. In prospettiva vediamo se riproporre anche quella a quattro. Fedato? Dalla seconda di febbraio potrebbe tornare a allenarsi”.