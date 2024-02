Porta Elisa News



Spal, il momento degli estensi

venerdì, 2 febbraio 2024, 12:12

di gianluca andreuccetti

Archiviata la finestra invernale del calciomercato, per la Lucchese è arrivato il momento di pensare nuovamente al campionato. La sconfitta di Gubbio è stato l'ennesimo incidente di percorso di una stagione fino a questo momento anonima. I rossoneri apriranno il proprio mese di febbraio domenica alle 18:30, dove al "Porta Elisa" affronteranno la Spal.

Indicati ai nastri di partenza come una delle favorite per la vittoria del girone B, gli estensi non stanno rispettando le aspettative. In pochi dopo 23 giornate si sarebbero aspettati di trovare una squadra così blasonata, al terzultimo posto in classifica. I biancazzurri hanno aperto questo 2024 con 2 sconfitte e 2 pareggi, arrivati contro Vis Pesaro e Cesena. I tre punti mancano dal 23 dicembre, giorno della vittoria per 2-0 contro l'Olbia. L'ultimo e unico successo in trasferta della Spal risale al 19 settembre, 0-1 in casa della Juventus B. Nonostante i risultati stentino ad arrivare, per il momento la società ha deciso di confermare sulla panchina Leonardo Colucci.

La Spal è stata una delle società più scatenate nell'ultimo calciomercato, acquistando ben 7 giocatori. Nell'ultimo giorno, gli estensi hanno prelevato l'attaccante Petrovic dal Trento e ceduto i due giovani Parravicini e Simonetta rispettivamente a Genoa e Cagliari. Da un punto di vista tattico, in questa stagione i biancazzurri sono scesi in campo prevalentemente con il 4-3-3. La Spal ha il terzultimo attacco del girone B con sole 18 reti. Il capocannoniere è Patrick Peda, difensore centrale a quota 3 reti. Occhi puntati su Mirko Antenucci, attaccante d'esperienza e Emanuele Rao, "giustiziere" all'andata della Lucchese. In questa stagione le due squadre si sono affrontate sia in campionato che in Coppa Italia. L'ultima vittoria in Serie C dei rossoneri contro gli estensi risale al 14 febbraio 2015: in quell'occasione, a decidere la partita furono le reti di Lo Sicco e Mingazzini.