Porta Elisa News



Muore uno dei simboli del tifo rossonero

giovedì, 7 marzo 2024, 07:31

E' morto, dopo una lunga malattia contro cui ha lottato con tutte le sue forze, uno dei tifosi più noti della Lucchese: Beppe Lorenzini. Commerciante con una storica edicola in via Fillungo, Lorenzini ha seguito le sorti della Lucchese per tutta la vita. Frequentatore della curva, tra i fondatori di uno dei vecchi gruppi di essa , è sempre stato accanto alla squadra, sia nei periodi bui che in quelli (raramente) felici.

Lorenzini ha rappresentato per generazioni il prototipo del tifoso rossonero, della sua passione, dell'orgoglio di non volere mollare mai. La sua edicola, per decenni, è stato uno dei centri dove si parlava di Lucchese, dove si è sempre respirato la passione per la Pantera. Lorenzini ha seguito la Lucchese praticamente ovunque e, sino a che ha avuto le forze, anche in questa stagione. Alla famiglia, alla moglie, alla sorella, al cognato, ai nipoti la vicinanza commossa della nostra redazione.