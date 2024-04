Buone notizie dall'infermeria: tornano in gruppo Gucher e De Maria

Altri articoli in Porta Elisa News

martedì, 2 aprile 2024, 08:25

In attesa dei recuperi di domani, che vedranno coinvolte formazioni in lotta per un posto play off, la Lucchese è almeno per il momento rientrata nella griglia delle prime dieci che assegna il diritto a giocarsi gli spareggi: nelle ultime cinque giornate sono poche le formazioni che hanno raccolto più...

giovedì, 28 marzo 2024, 23:17

Il capitano autore di una prestazione concreta e determinante, Rizzo Pinna è la solita garanzia davanti, Tumbarello lavora per tre, mentre Chiorra non convince sul gol dei padroni di casa: le pagelle di Gazzetta

giovedì, 28 marzo 2024, 23:17

Il tecnico rossonero: "Abbiamo fatto un ottimo primo tempo contro una squadra che veniva da una buonissima prestazione sul campo della Torres. Faccio i complimenti ai ragazzi per il successo di oggi. In campo avevamo addirittura sette under"

giovedì, 28 marzo 2024, 20:16

Rossoneri a caccia di punti in terra marchigiana contro una formazione invischiata nella lotta play out: subito occasioni per Guadagni, Yeboah e Cangianiello, ma Di Paola sblocca su punizione, poi Rizzo Pinna trova il pari. Difese ballerine, a inizio ripresa Tiritiello la ribalta poi Yeboah mette al sicuro il risultato