Porta Elisa News



Lucchese, ora il passo è da zona play off

martedì, 2 aprile 2024, 08:25

In attesa dei recuperi di domani, che vedranno coinvolte formazioni in lotta per un posto play off, la Lucchese è almeno per il momento rientrata nella griglia delle prime dieci che assegna il diritto a giocarsi gli spareggi. La formazione di mister Gorgone è riuscita nelle ultime settimane a recuperare posizioni dopo un inizio 2024 decisamente complicato collocandosi a 43 punti in decima posizione.

Un recupero confermato dal ruolino di marcia che, comparato con le altre formazioni, risulta essere più produttivo. Se si guardano infatti gli ultimi cinque turni, la Lucchese ha collezionato 8 punti (due vittorie, una sconfitta, due pari) peraltro giocando tre gare su cinque lontano dal Porta Elisa. Dal quarto posto in giù, solo una formazione ha fatto meglio: si tratta dell'Arezzo, prossimo avversario dei rossoneri che ha collezionato 9 punti, e una, la Juventus B ha eguagliato i rossoneri con 8 punti.

Le altre concorrenti hanno fatto tutte peggio – Perugia (7 punti), Gubbio (6), Pescara (4), Pontedera (5), Pineto(4), Entella (7), Rimini (3) – ma attenzione al Sestri Levante che viaggia a pieni giri e che ha collezionato la bellezza di 13 punti, più dello stesso Cesena vincitore del campionato.