Blitz di Bulgarella a Lucca

venerdì, 17 maggio 2024, 15:11

Finalmente al posto di comando in sede: il presidente Andrea Bulgarella è tornato dopo parecchio tempo questa mattina nella sede rossonera per fare il punto con i collaboratori rimasti sulle tante questioni aperte. A partire da quella dell'iscrizione, per continuare con quella dei quadri tecnici, ancora incompleti (la Lucchese è da mesi senza un direttore sportivo nella pienezza dell'incarico).

Sul tavolo, ovviamente, anche le questioni del rafforzamento della squadra (ancora da sciogliere definitivamente il nodo Gorgone con il quale il presidente si sarebbe visto direttamente a Bergamo, oltre ai nuovi giocatori e agli eventuali rinnovi) ma anche del settore giovanile, per l'ennesima volta alla vigilia di una trasformazione che dovrebbe vedere una riduzione delle squadre.