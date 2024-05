Lucchese, ancora in ballo i rinnovi di Tumbarello e Benassai

Altri articoli in Porta Elisa News

martedì, 28 maggio 2024, 18:20

Al momento, in casa rossonera regna grande incertezza sul nome del prossimo direttore sportivo, ma l'impressione è che nel giro di poco tempo la situazione possa finalmente sbloccarsi. Bulgarella a breve incontrerà Gorgone, con il tecnico che chiede certezze sui programmi.

lunedì, 27 maggio 2024, 16:17

l presidente rossonero a Lucca e in tarda mattinata ha incontrato il sindaco Mario Pardini e l'assessore allo Sport Fabio Barsanti per fare il punto della situazione. Nel colloquio a Palazzo Orsetti sarebbe stata ribadita la volontà di presentare una manifestazione di interesse per il rifacimento dello stadio Porta Elisa

lunedì, 27 maggio 2024, 15:22

Entrano nel vivo i playoff di Serie C. Archiviato il secondo turno, vanno in scena l’andata delle semifinali. In caso di parità nel doppio confronto, saranno disputati due tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore

venerdì, 24 maggio 2024, 18:04

La giunta comunale tira a diritto sul Porta Elisa e approva una delibera di indirizzo nella quale si impegna ad “attivare le procedure necessarie per una riqualificazione complessiva dello Stadio Porta Elisa, tali da renderlo idoneo per strutture, dotazioni e impianti per la serie B e adeguabile alla serie A