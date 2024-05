Porta Elisa News



Lucchese, caccia alla punta

venerdì, 17 maggio 2024, 16:41

La Lucchese, sia pure ancora senza direttore sportivo, è al lavoro in vista della prossima stagione. Per aspirare a posizioni di classifica di rilievo, i rossoneri dovranno inevitabilmente ritoccare sensibilmente la propria rosa. L'anello debole è stata la fase realizzativa: con 34 reti, la Pantera ha chiuso il campionato con il quarto peggior attacco.

La particolarità che fa riflettere è che il miglior marcatore della Lucchese è stato Rizzo Pinna, ala sinistra e autore di 13 reti complessive. Il classe 2000, a meno di sorprese, lascerà Lucca a parametro zero. Il secondo giocatore più prolifico è stato Philip Yeboah, autore di 9 reti. il 21enne è una prima punta che sa giocare con la squadra, ma che in fase realizzativa ha diverse cose da migliorare. Nonostante qualche interessamento dalla Serie B, la Lucchese potrebbe discutere con l'Hellas Verona per prolungare di un altro anno il suo prestito. Al momento, l'unica prima punta di proprietà della Lucchese è Simone Magnaghi, legato ai rossoneri fino al 2025. Complice anche una condizione fisica non ottimale, l'ex Pontedera non è riuscito ad esprimersi al meglio, segnando 4 reti in 34 presenze.

La Lucchese quindi sarebbe al lavoro per rinforzare il reparto offensivo. Non trovano conferme le voci che parlerebbero dell'interessamento della Pantera per Marco Tumminello, attaccante che nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia del Crotone. L'entourage del calciatore ha dichiarato: "Non abbiamo parlato con la Lucchese". Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, i rossoneri starebbero sondando anche la difficile pista che porta ad Eric Lanini, calciatore di proprietà del Parma ma in prestito al Benevento. L'attaccante è però impegnato nei playoff di Serie C. Dopo una prima parte di stagione dove ha giocato in Serie B con la Reggiana, a gennaio Lanini è sceso di categoria, segnando fino a questo momento 7 reti in 14 presenze con i sanniti.