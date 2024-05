Nuovo Porta Elisa, domani verrà fatto il punto al Museo rossonero

Altri articoli in Porta Elisa News

venerdì, 17 maggio 2024, 15:11

Finalmente al posto di comando in sede: il presidente Andrea Bulgarella è tornato dopo parecchio tempo questa mattina nella sede rossonera per fare il punto con i collaboratori rimasti sulle tante questioni aperte

giovedì, 16 maggio 2024, 16:26

Molte squadre hanno già iniziato a pianificare il futuro, fanno eccezione le compagini ancora impegnate nei playoff o negli spareggi salvezza e per quanto l'inizio del mercato estivo sia ancora lontano, diverse società sono alla ricerca del nuovo allenatore: ecco tutti gli addii

martedì, 14 maggio 2024, 16:52

La società rossonera comunica di aver raggiunto l'accordo con il capitano Jacopo Coletta per il rinnovo contrattuale, che lo legherà ai colori rossoneri per un altro anno: "Sono molto felice di vestire questa maglia per il sesto anno consecutivo"

martedì, 14 maggio 2024, 08:26

Archiviata la fase a gironi, stasera si apre la fase nazionale, con il 1^turno. Ad entrare in gioco saranno Vicenza, Carrarese e Benevento con l'aggiunta del Catania, vincitrice della Coppa Italia di Serie C. Tante le gare di interesse e tanta l'incertezza