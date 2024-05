Porta Elisa News



Nuovo Porta Elisa, ora lo stop è definitivo

sabato, 18 maggio 2024, 15:06

di gianluca andreuccetti

Si è tenuto oggi sabato 18 maggio al museo rossonero l'incontro organizzato da Lucca United con il sindaco Mario Pardini, gli assessori Fabio Barsanti e Nicola Buchignani, nel corso del quale sono state illustrate delle importanti novità riguardanti il futuro del Porta Elisa. Inoltre è stata annunciata la decisione dell'amministrazione comunale sulla richiesta di 150 giorni di proroga, avanzato dal consorzio di imprese.

Barsanti ha iniziato proprio con l'ultimo punto: "Il progetto di Aurora Immobiliari è tramontato definitivamente perché non è sostenibile economicamente. Dopo che l'amministrazione ha fermato il project financing, per legge Aurora aveva 10 giorni per presentare le proprie controdeduzioni. Sono stati stati chiesti addirittura 150 giorni, e abbiamo ritenuto di non concedere la proroga che ci avrebbe bloccato ogni possibilità di ragionare concretamente su uno stadio nuovo. Una volta presa questa decisione, abbiamo ovviamente avvertito il consorzio di imprese. La legge parla chiaro: solo il Comune ha il potere di accettare o meno la proroga richiesta. Non dovremmo andare incontro a problemi legali con Aurora Immobiliari, come hanno spiegato i nostri consulenti".

L'assessore allo sport ha annunciato anche delle importanti novità: "Nelle scorse settimane, avevamo annunciato un intervento finalizzato alla messa in sicurezza delle torri faro attuali, per iscrivere la Lucchese al prossimo campionato di Serie C. L'amministrazione comunale ha preso una decisione, ovvero di non ristrutturare le torri faro attuali, bensì di farle completamente nuove. Un intervento finalizzato a rendere a norma il Porta Elisa, in previsione di un eventuale salto di categoria. Il progetto dovrebbe partire a metà della prossima stagione. Inoltre, abbiamo stanziato delle risorse per una manutenzione straordinaria del manto erboso. Poi, nel corso della stagione, la manutenzione ordinaria spetterà alla Lucchese. In aggiunta, abbiamo in mente di mettere in sicurezza sia la gradinata che la curva e stiamo portando avanti il progetto richiesto dalla Questura per l'impianto di videosorveglianza. Insomma, tutti elementi che getteranno le basi per il nuovo stadio".

Il progetto presentato da Aurora quindi è tramontato. La palla passa adesso al Comune: "Questa amministrazione ha dimostrato dal primo giorno di voler puntare sulle infrastrutture sportive – ha commentato il sindaco Pardini – quindi confermiamo la nostra volontà di fare lo stadio nuovo. Bulgarella? Se la Lucchese si farà avanti con un progetto concreto e sostenibile, ovvio che ne discuteremo. Nel caso contrario, il Comune andrà avanti sulla propria strada".