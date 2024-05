Porta Elisa News



Rizzo Pinna verso la Serie B

giovedì, 23 maggio 2024, 10:24

di gianluca andreuccetti

Regna grande incertezza in casa Lucchese. La stagione appena conclusa ha lasciato tanto amaro in bocca ai rossoneri, chiamati a riscattarsi. Al momento, le priorità è la nomina del nuovo direttore sportivo. Una volta definito l'organigramma del prossimo anno, la società dovrà pensare al calciomercato. Inutile nascondere però che sono già iniziati i primi rumours.

Chi è sicuro di lasciare Lucca a parametro zero è Andrea Rizzo Pinna. La scorsa estate, il classe 2000 ha scelto di rimanere in rossonero, rifiutando il Lecco. In questa stagione, Il 24enne è stato uno dei protagonisti della formazione di Gorgone, segnando 13 reti in 41 presenze. Il trequartista vorrebbe cambiare aria e provare un'esperienza in una categoria superiore. Secondo quanto riportato dall'edizione pisana de La Nazione, il Pisa avrebbe sondato la pista che porta a Rizzo Pinna. Oltre ai nerazzurri, sul classe 2000 ci sarebbe da registrare anche l'interesse di diversi club di Serie B. La nostra redazione ha contattato telefonicamente Michelangelo Minieri, procuratore del ragazzo, il quale però ha preferito non rilasciare dichiarazioni. Nei prossimi giorni, vedremo come si evolverà la situazione.