Lucchese, continua la paralisi societaria

mercoledì, 5 marzo 2025, 07:29

Voci a getto continuo, con possibili (e improbabili) acquirenti che arriverebbero dal Lazio, dall'Umbria, dal Veneto e dalla Puglia, ma, di concreto, ancora nulla. I giorni passano, era il 27 febbraio scorso quando la Slt Associati attualmente proprietaria della Lucchese annunciò che una trattativa si trovava "in una fase estremamente avanzata e potrebbe concludersi positivamente già nelle prossime ore". Una trattativa che evidentemente non è decollata. Con la Lucchese ancora totalmente paralizzata e con una nuova assemblea dei soci, convocata dall'amministratore unico dimissionario, Giuseppe Longo, fissata per il 13 marzo. E con il sindaco Liban Varetti che, per il momento, oltre all'invio della lettera in cui chiede spiegazioni sul futuro societario non è andato. Quanto andrà ancora avanti questa situazione di stallo? E la Lega Pro? Osserva il possibile quarto cambio societario nello spazio di poche settimane...

Nel frattempo, un po' tutti i protagonisti di questa storia rossonera, tra il tragico e il comico, a cominciare da Stefano Sampietro amministratore della Slt Associati, si starebbero adoperando per trovare il salvatore della patria rossonera. Ma non c'è solo lui: ci sarebbero in pista anche il direttore generale Riccardo Veli, arrivato in epoca Longo e Vitaglione, ma ancora al suo posto, e persino Giuseppe Conte, il direttore generale precedente, nominato, come si ricorderà, dall'ex amministratore delegato Salvatore (detto Ray) Lo Faso. Tutti ovviamente alla caccia di acquirenti dalle indiscutibili solidità economiche. Passano i giorni, le settimane e i mesi, ma personaggi che ruotano sono sempre i soliti. Così come, almeno sinora, i risultati.