Porta Elisa News



Chi per la nuova Lucchese?

lunedì, 7 luglio 2025, 08:48

E' la settimana decisiva per capire il futuro immediato della nuova Lucchese. Il bando indetto dal Comune di Lucca scadrà giovedì prossimo. Entro le 14 di quel giorno gli eventuali interessati a far ripartire il calcio rossonero dovranno aver protocollato la proposta, allegando oltre alle referenze e al progetto sportivo coltivato, anche un assegno circolare da 150mila euro a garanzia di quanto dovrà essere pagato alla Figc per garantire alla nuova società l'iscrizione fuori numero in Eccellenza.

Le voci si sono sprecate in queste settimane così come è innegabile che il Comune si sia adoperato per provare a coinvolgere imprenditori, inutilmente verso quelli del territorio vista la storica aridità mostrata nei confronti di tutto quello che il mondo sportivo cittadino. Ma ora serve passare dalle parole ai fatti e c'è da capire dei tanti che si sono affacciati quanti faranno formalmente il passo di presentare la documentazione e concorrere realmente. A quel punto, la commissione la cui composizione non è stata resa nota per garantire la massima regolarità dovrà esprimere il suo giudizio da porre all'attenzione del sindaco Pardini. Chi dovesse vincere, dovrà terminare tutte le operazioni di iscrizione alla Figc del nuovo club entro il 23 luglio prossimo.

E se c'è curiosità sulla nuova denominazione così come se verrà, c'è da augurarselo, riproposto lo storico marchio attraverso un accordo del nuovo club con Lucca United, l'attenzione massima è comunque sui potenziali soggetti interessati. In lizza dovrebbero esserci l'imprenditore lombardo Fabrizio Capaccioli, che nelle scorse settimane aveva provato anche a rilevare il titolo del Ghiviborgo per "guadagnare" una categoria e ripartire dalla serie D; così come della partita, salvo sorprese, dovrebbe essere anche l'imprenditore del betting e gaming Jesse Wachtel che ha come su contatto italiano Francesco Borgosano con quest'ultimo che ha già contattato alcune persone della vecchia Lucchese. Tutto da capire se della partita saranno anche un gruppo di imprenditori romani che vantano precedenti nel mondo dilettantistico laziale e un imprenditore del settore farmaceutico originario della provincia di Livorno. Come pure alcuni imprenditori toscani del settore edile che potrebbero essere i soliti che nei mesi scorsi provarono inutilmente ad avviare un contattocon l'allora amministratore Lo Faso. Oltre ad eventuali arrivi a sorpresa. Nomi, come si vede, tanti, ma ora servono i fatti. Ci sono poco più di tre giorni per passare dalle parole ai fatti.