Porta Elisa News

Lucchese-Sestese: 3-0 al 45' st Quattro minuti di recupero

martedì, 28 ottobre 2025, 13:56

Lucchese-Sestese: 3-0

Lucchese: Milan, Venanzi (30' pt Xeka), Lorenzini, Picchi (38' st Palo), Pupeschi, Santeramo (25' st Rotondo), Bartolotta, Russo C., Riad, Piazze (22' st Maggiari), Caggianese (42' st Galotti). A disp. Ennached, Bossini, Onu, Ragghianti. All. Pirozzi.

Sestese: Giuntini, Cucinotta, Safina (34' st Robi A.), Mernacaj, Biondi, Cirillo, Dianda (20' st Pisaniello), Robi G. (1' st Ermini), Fiorentino (1' st Robi), Ciotola (12' st Casati), Berti. A disp. Giusti, Burato, Belli, D'Amato, Manganiello. All. Polloni.

Arbitro: Danesi di Pistoia.

Reti: 5' pt e 38' pt Caggianese, 15' st Piazze

Note. Angoli: 3-3.

 

Altri articoli in Porta Elisa News

martedì, 28 ottobre 2025, 16:59

Prova di carattere di tutta la squadra

Caggianese autore di una grande partita, Piazze finalmente si sblocca, ma è tutta la formazione di mister Pirozzi a convincere, a cominciare dalla difesa che offre l'ennesima partita di sostanza. Le pagelle di Gazzetta

martedì, 28 ottobre 2025, 16:48

Caggianese: "Molto contento per la doppietta"

L'attaccante autore di due gol e di una bella prestazione: "Abbiamo reso semplice una partita che non lo era, abbiamo avuto la bravura e fortuna di sbloccarla subito. In estate eravano un gruppo totalmente nuovo ma ora con gli allenamenti e l'intensità iniziamo a trovarci"

martedì, 28 ottobre 2025, 16:45

Mister Pirozzi: "Bravi ad evitare il contraccolpo del pari di sabato"

Il tecnico rossonero: "Sono felice per i gol di Caggianese e Piazze. Un bel segnale. Domani staremo seduti a vedere quello che fanno gli altri. Ora avremo modo di recuperare le forze e gli acciaccati, penso a Palma e Mauro, Sansaro ne ha ancora per un po', per poi presentarsi...

lunedì, 27 ottobre 2025, 14:51

Serve tornare a vincere

Dopo il pareggio contro il San Giuliano, tre punti quasi d'obbligo per la Pantera che prima della sosta vuole quantomeno rimanere in scia al primo posto. L'undici iniziale non dovrebbe discostarsi molto da quello visto contro i nerazzurri.

