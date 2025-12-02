Gli avversari dei rossoneri: il Perignano

Altri articoli in Porta Elisa News

mercoledì, 3 dicembre 2025, 22:51

Il tecnico rossonero: "Godiamoci il passaggio alla finale. Sapevamo delle difficoltà della partita: la Sestese è una squadra che predilige l'aggressione. Commosso dall'accoglienza del pubblico per Martino Ragghianti, sono cose che restano dentro"

mercoledì, 3 dicembre 2025, 22:44

Per il centrocampista una serata indimenticabile: "Sapevamo che era una squadra molto forte e venivano da risultati positivi: per fortuna abbiamo segnato nel primo tempo. Poi nella ripresa abbiamo avuto modo di raddoppiare e chiudere così la gara. Vogliamo vincere la Coppa"

mercoledì, 3 dicembre 2025, 20:00

I rossoneri a caccia della finale regionale di Coppa Italia: Palma sfiora la traversa sul finire del primo tempo e poi trova il gol in mischia. Negati due rigori clamorosi. A inizio ripresa raddoppia Palma. Camilli e Rotondo sfiorano il tris di testa

martedì, 2 dicembre 2025, 17:49

Il tecnico rossonero: "Vicini a Martino per il grave lutto, ci ha fatto piacere che abbia voluto condividere il suo dolore con la squadra. Sono certo che faremo una buona gara contro una squadra che sulle ripartenze è da prendere con le molle.