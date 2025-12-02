Gli avversari dei rossoneri: il Perignano

Porta Elisa News
venerdì, 5 dicembre 2025, 14:36
di gianluca andreuccetti
Terzultima sfida del girone d'andata e del 2025 per la Lucchese che domenica pomeriggio sarà di scena in trasferta contro il Fratres Perignano, gara valida per la 15^giornata del girone A di Eccellenza Toscana. Dopo aver strappato in settimana il pass per la finale di Coppa Italia, i rossoneri dovranno adesso pensare a blindare la vetta della classifica ed evitare brutte sorprese contro una formazione molto ostica.
Per il Fratres Perignano si tratta della sesta partecipazione di fila al campionato di Eccellenza. Nel 2022-23 i rossoblù arrivarono vicini alla promozione in Serie D, chiudendo al secondo posto a tre lunghezze di distanza dal Cenaia. Lo scorso anno, la compagine pisana (nella foto tratta dal profilo Facebook uno dei suoi giocatori) è riuscita a salvarsi con qualche giornata d'anticipo, classificandosi al decimo posto in classifica. In estate, la società ha deciso di confermare alla guida della prima squadra Pacifico Fanani, subentrato nel dicembre del 2024 a Roberto Falivena.
Ex difensore del Castelnuovo Garfagnana, in passato il 52enne è stato allenatore del River Pieve. Per quello che concerne la stagione attuale, dopo 14 giornate il Perignano si trova a soli 2 punti di distanza dalla zona playoff. La sconfitta di settimana scorsa contro la Sestese ha posto fine ad una striscia di 3 risultati utili consecutivi. In casa, i rossoblù non perdono dal 29 ottobre, con il successo in quell'occasione del Real Forte Querceta. La formazione di Fanani ha rispettivamente il quinto attacco (15 gol fatti) e la seconda miglior difesa (11 gol subiti), dietro a Lucchese e Zenith Prato. I calciatori più prolifici sono Giordani e Marini, entrambi appaiati a quota 4 reti.
mercoledì, 3 dicembre 2025, 22:51
Il tecnico rossonero: "Godiamoci il passaggio alla finale. Sapevamo delle difficoltà della partita: la Sestese è una squadra che predilige l'aggressione. Commosso dall'accoglienza del pubblico per Martino Ragghianti, sono cose che restano dentro"
mercoledì, 3 dicembre 2025, 22:44
Per il centrocampista una serata indimenticabile: "Sapevamo che era una squadra molto forte e venivano da risultati positivi: per fortuna abbiamo segnato nel primo tempo. Poi nella ripresa abbiamo avuto modo di raddoppiare e chiudere così la gara. Vogliamo vincere la Coppa"
mercoledì, 3 dicembre 2025, 20:00
I rossoneri a caccia della finale regionale di Coppa Italia: Palma sfiora la traversa sul finire del primo tempo e poi trova il gol in mischia. Negati due rigori clamorosi. A inizio ripresa raddoppia Palma. Camilli e Rotondo sfiorano il tris di testa
martedì, 2 dicembre 2025, 17:49
Il tecnico rossonero: "Vicini a Martino per il grave lutto, ci ha fatto piacere che abbia voluto condividere il suo dolore con la squadra. Sono certo che faremo una buona gara contro una squadra che sulle ripartenze è da prendere con le molle.