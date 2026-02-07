Banca di Pescia

Porta Elisa News

Lucchese-San Giuliano: 2-0 al 45' st Quattro minuti di recupero

domenica, 8 febbraio 2026, 14:08

Lucchese-San Giuliano: 2-0

Lucchese: Milan, Xeka, Lorenzini, Del Rosso, Pupeschi, Picchi, Bartolotta, Russo (36' st Zenuni), Camilli (35' st Ragghianti), Fedato (42' st Tosi), Colferai (28' pt Piazze). A disp. Ennached, Venanzi, Onu, Palma, Sansaro. All. Pirozzi.

San Giuliano: Giacobbe, Gremigni, Angelotti (27' st Paci), Amico, Pasquini (39' st Campani), Anzilotti (18' st Gargani), Borgia, Nacci (27' st Casanova), Di Paola (39' st Ferretti), Cornacchia, Bacci. A disp. Ria, Arnesi, Sorbo, Doveri. All. Roventini.

Arbitro: Pappalardo di Crema.

Reti: 12' pt Fedato (r), 2' st Piazze

Note. Ammoniti: Di Paola, Camilli, Fedato, Pupeschi, Casanova, Lorenzini. Angoli: 1-3. Al 35' pt Cornacchia si fa parare un rigore da Milan. Spettatori 1524.

Altri articoli in Porta Elisa News

domenica, 8 febbraio 2026, 17:19

Nuova prestazione di squadra

I rossoneri pur non regalando una grandissima partita appaiono ancora una volta in tutta la loro solidità e centrano una nuova vittoria grazie ai gol di Fedato e Piazze, tra i più brilanti, e le parate di Milan. Bene Picchi in difesa, si vede poco Camilli: le pagelle di Gazzetta

domenica, 8 febbraio 2026, 16:59

Mister Pirozzi: "Il campionato è finito? No"

Il tecnico rossonero: "E' stata una partita difficile, contro una squadra esperta e abbiamo avuto qualche "ferito" subito che ha inciso, ma tutto è bene quello che finisce bene, ma ci dà l'esatta dimensione che ogni partita ha difficoltà. Adesso cii prepariamo bene per la Sestese"

domenica, 8 febbraio 2026, 16:49

Milan e Piazze: "Avanti così: siamo sulla strada giusta"

Il portiere e l'attaccante in sala stampa. Milan: "Ogni partita è una partita a sé: dobbiamo continuare su questa strada, la classifica la vediamo ma conterà quella a fine campionato. Sul rigore parato...". Piazze: "Non ha importanza chi fa gol. La classifica? Fa piacere ma ora non è importante"

sabato, 7 febbraio 2026, 17:14

Gli esami non finiscono mai

Altro ostacolo da superare per la Lucchese, che domani pomeriggio affronterà al Porta Elisa il San Giuliano nella 25^giornata del campionato di Eccellenza. Match da non sottovalutare per i rossoneri che dovranno fare a meno di tre elementi importanti: la probabile formazione

