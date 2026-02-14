Porta Elisa News



Mister Pirozzi: "Un punto va bene, ma poteva andare meglio..."

domenica, 15 febbraio 2026, 17:04

Un pari senza grandi emozioni, quello di Sesto Fiorentino, la partita, lo aveva annunciato lo stesso tecnico rossonero Pirozzi nel pregara, lo conferma a fine partita. Ora i punti di vantaggio scendono a sei: "Oggi ci sono state due partite, nel primo tempo noi siamo andati male, qualcuno era sottotono anche se abbiamo avuto una buona occasione. Nel secondo tempo, anche con le sostituzioni, siamo andati meglio, la Sestese non si è mai vista in avanti e abbiamo avuto una occasione respinta sulla linea".

"Si sapeva che sarebbe stata una partita dura e così è stato: è arrivato un punto, va bene così ma poteva andare meglio. Ora speriamo di recuperare qualcuno con la sosta, a partire da Riad e ci andremo a giocare le ultime sette partite con un buon vantaggio, ma è ancora lunga. Un saluto a Delfo, un tifoso rossonero che ha problemi e che attendiamo allo stadio: incarna i valori di un calcio di una volta: in bocca al lupo, ti aspettiamo".