Mister Pirozzi: "Un punto va bene, ma poteva andare meglio..."

Porta Elisa News
domenica, 15 febbraio 2026, 17:04
Un pari senza grandi emozioni, quello di Sesto Fiorentino, la partita, lo aveva annunciato lo stesso tecnico rossonero Pirozzi nel pregara, lo conferma a fine partita. Ora i punti di vantaggio scendono a sei: "Oggi ci sono state due partite, nel primo tempo noi siamo andati male, qualcuno era sottotono anche se abbiamo avuto una buona occasione. Nel secondo tempo, anche con le sostituzioni, siamo andati meglio, la Sestese non si è mai vista in avanti e abbiamo avuto una occasione respinta sulla linea".
"Si sapeva che sarebbe stata una partita dura e così è stato: è arrivato un punto, va bene così ma poteva andare meglio. Ora speriamo di recuperare qualcuno con la sosta, a partire da Riad e ci andremo a giocare le ultime sette partite con un buon vantaggio, ma è ancora lunga. Un saluto a Delfo, un tifoso rossonero che ha problemi e che attendiamo allo stadio: incarna i valori di un calcio di una volta: in bocca al lupo, ti aspettiamo".
domenica, 15 febbraio 2026, 18:10
Il difensore analizza il pari: "E' stata una partita non semplice, e oltretutto non l'abbiamo approcciata bene, solo dopo essersi parlati in campo abbiano avuto un atteggiamento diverso, per me il pallone che ho scagliato contro la porta avversaria era entrato. Ora la sosta per ricaricare le pile"
domenica, 15 febbraio 2026, 17:24
Partita senza grandi occasioni con l'attacco rossonero che raramente si rende pericoloso. Fedato e Camilli sottotono, Piazze coglie un palo in avvio, il centrocampo illumina poco, la difesa non corre grandi pericoli: le pagelle di Gazzetta
domenica, 15 febbraio 2026, 13:55
I rossoneri impegnati a Sesto Fiorentino e alla ricerca di nuovi punti per tenere a distanza le inseguitrici: mister Pirozzi ritrova Santeramo in difesa e lancia Piazze in avanti. Camilli sfiora il palo in avvio di gara poi tante mischie con i padroni di casa che non vanno per il sottile.
sabato, 14 febbraio 2026, 16:24
Trasferta insidiosa per la Lucchese, che domenica pomeriggio sarà di scena allo stadio Torrini contro la Sestese, gara valida per la 25^giornata del campionato di Eccellenza Toscana. Qualche possibile cambio forzato per Pirozzi che allo stesso tempo però può contare in difesa sul ritorno fondamentale di Santeramo: la probabile formazione