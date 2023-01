Rubriche



Rassegna stampa: Occasione persa

lunedì, 23 gennaio 2023, 09:30

La Lucchese incappa in una pesante sconfitta casalinga in ottica lotta per le posizioni play of contro il Fiorenzuola che passa nell'unica vera occasione avuta, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola.

Il Tirreno apre così: "Lucchese, sconfitta che fa male il Fiorenzuola mette la freccia. Dominio in mezzo al campo degli ospiti con Stronati che imposta e ricuce. Rossoneri più reattivi nella ripresa ma troppi errori negli ultimi undici metri". Maraia: "Adesso dobbiamo ripartire per rimanere in lizza per i play off". Pagelle: "Rizzo Pinna e Bruzzanit i più reattivi".

La Nazione titola: "Lucchese in giornata "no". Occasione persa. Il Fiorenzuola al primo vero affondo del secondo tempo passa in vantaggio. I rossoneri provano di tutto per pareggiare, ma invano". Maraia: "E' andata male, ma la squadra è sempre stata in partita". Pagelle: "Cucchietti senza colpe sul gol. Tumbarello entra subito in partita".

Corriere dello Sport-Stadio, Tuttosport e Gazzetta dello Sport, nessuno titolo. La rubrica rassegna stampa è tenuta in collaborazione con l'Edicola Lorenzini di via Fillungo.