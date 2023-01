Rassegna stampa: Lucchese, il 2023 inizia nel modo giusto

Altri articoli in Rubriche

sabato, 24 dicembre 2022, 09:10

Una Reggiana cinica e che ha cercato sino in fondo la vittoria ha la meglio sui rossoneri che comunque recriminano per un mancato calcio di rigore per un fallo di mano e per una occasione avuta con Semprini, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola...

domenica, 18 dicembre 2022, 09:36

La Lucchese non riesce a mantenere ancora una volta il vantaggio e si fa raggiungere dall'Olbia rischiando poi il ko nel finale. Un pari amaro e con rimpianti come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola

domenica, 11 dicembre 2022, 09:53

La Lucchese ribalta con una grande prestazione il derby con la Carrarese grazie a un finale di gara travolgente che mette in luce la grande capacità di sacrificio e di lotta dei rossoneri come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola

domenica, 4 dicembre 2022, 16:11

La Lucchese non riesce a tornare con i tre punti da Chiavari solo per un gol subìto a tempo scaduto e sul quale gravano parecchi dubbi: non è per niente chiaro se il pallone abbia superato per intero la linea di porta difesa da Cucchietti, come si legge nei commenti...