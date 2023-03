Rassegna stampa: Tiritiello disfa e fa

Altri articoli in Rubriche

mercoledì, 15 marzo 2023, 18:03

Con la partita contro il Castefiorentino, il Bcl entra nella parte più difficile di questo fine campionato, ma si presenta di nuovo l'occasione di giocare tra le mura amiche e il sostegno del pubblico, fattori determinanti per provare a vincerla

domenica, 12 marzo 2023, 09:46

A Alessandria, i rossoneri riescono finalmente, sia pure rischiando parecchio nel finale di gara, a mantenere il vantaggio e a aggiudicarsi tre punti fondamentali in chiave play, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola

lunedì, 6 marzo 2023, 09:20

I rossoneri non riescono a capitalizzare il vantaggio e l'uomo in più contro un Ancona che sembrava ormai arresosi, anche a causa, per l'ennesima volta, di un atteggiamento tattico troppo prudente e conservativo, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola

lunedì, 27 febbraio 2023, 10:26

I rossoneri non vanno oltre il pari a Montevarchi, fallendo numerose occasioni da gol ma rischiando anche in più circostanze: il salto di qualità ancora una volta non c'è, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola