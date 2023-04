Rubriche



BCL sconfitta di un soffio

domenica, 2 aprile 2023, 08:55

Olimpia Legnaia – Bcl

19/21 – 35/30 – 64/46 – 73/72

19/21 – 16/9 – 29/16 – 9/26

Partenza a mille per i padroni di casa che in pochi minuti si portano sul 9/2, disorientando i biancorossi. Nalin si rifugia in time-out tattico per poi rilanciare sul parquet un Bcl più attento e decisamente più incisivo, tanto da arrivare ad impattare a trenta secondi dalla sirena e mettere il canestro del sorpasso sullo scadere per il 19/21

Ripresa ancora ad alta velocità, guai a distrarsi, il Bcl sta lavorando bene pur con una media al tiro ancora troppo bassa per pensare di aver ragione di una squadra come il Legnaia. Il match scorre in sostanziale parità, con i ragazzi di Nalin che riescono a tenere la testa della partita, se nel primo quarto gli ultimi istanti sono stati per i padroni di casa, il finale del secondo quarto è per i fiorentini che riescono a chiudere sul 35/30.

La terza frazione è praticamente tutta per i gialli di Firenze, che allungano esponenzialmente sul Bcl con vantaggio da doppia cifra che inizia a mettere paura. I biancorossi provare a rimanere in scia sfruttando le veloci penetrazioni di Lippi, non sufficenti a colmare il gap che li porta alla terza sirena sotto di 18 lunghezze.

Nell'ultimo quarto il Bcl mette in scena un opera prima, controlla il gioco, segna affonda senza timore e recupera le 18 lunghezze, fino ad arrivare a 40 secondi dal termine sul 70/72, poi Sakellariou pesca il jolly ed infila la tripla che chiude il match, peccato, ma ai ragazzi di Nalin si può dire solo bravi.

Legnaia: Pinarello, Baldasseroni, Merlo 25, Radchenko, Baldinotti, Riboli, Sakellariou 13, Quaglia 2, Del Secco 8, Cherubini 6, Nikoci 6, Scampone 13. All. Zanardo, ass. Armellini

Bcl: Landucci, Burgalassi 5, Lippi 17, Russo , Tempestini 8, Del Debbio 18, Simonetti 6 , Piercecchi , Pierini 18, Rinaldi. All. Nalin, ass. Giuntoli.