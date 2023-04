Rubriche



Rassegna stampa: Rossoneri arbitri del campionato

domenica, 2 aprile 2023, 09:32

La Lucchese coglie un pari d'oro a Cesena e elimina i bianconeri dalla corsa per la promozione diretta, ora la squadra di Maraia affronterà l'Entella neocapolista, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola.

Il Tirreno apre così: "Lucchese l'eurogol dell'ex Panico costa la promozione in B al Cesena. Grande prova dei rossoneri che meritano il pari al cospetto dei quotati avversari. Giovedì i ragazzi di Maraia diventano arbitri del campionato ospitato l'Entella". Pagelle: "Tiritiello neutralizza Corazza"

La Nazione titola: "La Pantera manda il Cesena nel Panico. Un eurogol del centravanti consente di ottenere ai rossoneri un pareggio che vale oro nella corsa verso i play off. Grande prestazione". Maraia: "Successo meritato, bravi ragazzi". Pagelle: "Il bomber su tutti, bene De Maria al suo esordio". E ancora: "Bianconeri avanti con Celiento, ma poi ci pensa proprio l'ex di turno a rimediare. Battaglia nel finale".

Corriere dello Sport-Stadio: "II Cesena non punge, pari con la Lucchese. Panico risponde a Celiento". Tuttosport: nessun titolo, Gazzetta dello Sport: "Il Cesena frena, sprecata una occasione". nessun titolo. La rubrica rassegna stampa è tenuta in collaborazione con l'Edicola Lorenzini di via Fillungo.