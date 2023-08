Rubriche : palla a due



Carlo Trentin lascia Imola e si trasferisce al Basketball Club Lucca

sabato, 5 agosto 2023, 15:41

Carlo Trentin lascia Imola e si trasferisce al Basketball Club Lucca. E' un classe 1996, nasce a Riva del Garda, cestisticamente cresciuto a Trento, gli ultimi 5 anni li ha giocati sui parquet della serie B Nazionale, prima l'Etrusca San Miniato poi Lecco a seguire Crema ed infine gli ultimi due alla Andrea Costa Imola. E' alto 194, ala grande, capace di ricoprire più ruoli in campo, l'ultimo anno ha girato con una media di 7 punti a partita ed un personale di 21 punti, Dotato di grandi capacità atletiche e fa dell'agonismo e della fisicità le sue armi migliori



Questa la sua prima dichiarazione: "Vengo davvero volentieri a Lucca. i motivi sono diversi, a Lucca come in tutta la Toscana, di pallacanestro se ne mastica abbastanza e già questo è un motivo più che sufficiente, poi mettici che qualche ragazzo della squadra lo conosco, che con Gianmarco Drocker siamo amici e me ne ha parlato sempre bene, che ho la fidanzata a Lucca e il cerchio si chiude.Sono molto curioso di questo nuovo campionato, sarà sicuramente di livello alto, dal momento che in B le squadre sono diminuite e molti giocatori si stanno accasando in questa nuova B Interregionale, mi aspetto un campionato abbasta fisico e duro. Ai tifosi dico che li aspetto numerosi e che ci sarà da divertirsi"



Il Presidente Matteo Benigni si è dichiarato molto felice di avere in squadra Trentin, a lui voglio dare, anche a nome di tutto quanto il Bcl il più caloroso dei benvenuti, per la nostra squadra sarà sicuramente un valore aggiunto di notevole importanza.