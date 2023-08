Rubriche : la lettera



Un tifoso ci scrive: "Non condivido minimamente le idee che avete"

venerdì, 4 agosto 2023, 12:48

Caro Direttore,

Sono lettore di questa pagina dal primo giorno in cui è stata creata.

Noto con molto dispiacere il Suo atteggiamento, e quello di Lazzerini, nei confronti della nuova società, che a prescindere dai futuri risultati ha già fatto più in 2 mesi che degli scappati di casa in 4 anni. Marketing, pubblicità, video, acquisti ecc...a noi tifosi non interessano più tutti i magheggi che ci sono stati dietro per anni e anni, i discorsi messi in giro volutamente per creare casino e le notizie di giocatori scadentissismi scontenti che se ne sono andati così come fanno i suoi colleghi sui 2 giornali stampati.

Anche il marchio, mi piaceva tantissimo quello vecchio, ma il mondo si evolve, lo hanno cambiato Inter, Juve, City e altre centinaia di società...ora non può farlo la Lucchese?

Mi dispiace ma dopo oltre 10 anni le visite a queste pagine saranno sempre meno, non condivido minimamente le idee che avete intrapreso, i motivi sono davvero lampanti.

Buon lavoro e Cordiali saluti

Matteo Barsi

Risponde Fabrizio Vincenti

Caro Barsi, leggendo la sua lettera credo ci sia un equivoco di fondo che è bene chiarire e che, probabilmente, è durato oltre 10 anni, ovvero da quando, come scrive, ci legge. Questa testata non ha mai preso per il culo, ci scusi il francesismo, i tifosi. Non li abbiamo mai vezzeggiati e ci auguriamo illusi. In 16 anni di vita abbiamo affrontato (anche duramente) le proprietà che si sono succedute, senza fare sconti e talvolta rischiando. Viene da chiedersi dove era lei, e se forse le sue visite non erano così frequenti come dichiara quando abbiamo spiattellato, visure camerali, mancanze, contraddizioni, bugie, promesse non mantenute e via dicendo delle passate gestioni. Non capiamo perché dovremmo cambiare proprio ora metro: forse perché a lei, come sostiene arrogandosi il diritto di parlare a nome della tifoseria tutta, "non interessano più tutti i magheggi ecc ecc"? Oppure perché ha consultato la palla di cristallo e capito che questa nuova società ha sempre ragione? Quello di cui può star certo è che noi ci muoviamo con la nostra testa e in buona fede e se una cosa ci convince lo diciamo senza problemi. Ieri, oggi, domani. Ma se l'attuale società indice una conferenza stampa per annunciare la ricapitalizzazione e si "dimentica" di dire che non è stato versato denaro contante ma un albergo chiuso da tempo e che i soci sono passati da due a tre, stia tranquillo che noi lo renderemo pubblico sempre. Che ci sia Bulgarella, o chicchessia al comando. E per noi, ripetiamo, parla quanto fatto anche in passato. Quel passato di cui forse non si è accorto, chiedendo che adesso si ponga attenzione solo al risultato sportivo. Sul marchio, la sensazione è che, in nome della modernità, il concetto di identità non le appartenga. Forse se cambiassero persino i colori della Lucchese – magari sostituendoli con quelli di uno sponsor (è successo veramente all'estero) – a patto di una promessa di risultati soddisfacenti, se la caverebbe con un'alzata di spalle in nome del fine che giustifica i mezzi. Per noi, invece, per l'identità, per il radicamento, ci battiamo dall'inizio. In sostanza: se cerca un organo di informazione (gratuito) che sia il megafono delle sue posizioni, la possiamo ahinoi definire un ex lettore. E le auguriamo di trovare chi la rassicura quotidianamente. Se invece cerca un confronto, talvolta nella diversità delle posizioni, sa dove trovarci. A proposito: il nostro collaboratore di chiama Lazzarini e non Lazzerini. Cordialità.