Prima amichevole per il Basketball Club Lucca

domenica, 3 settembre 2023, 09:51

Prima amichevole per il Basketball Club Lucca. L'avversario è stato il Cus Pisa che quest'anno giocherà nel campionato di C unica. Per coach Olivieri è stata la prima vera occasione per saggiare il potenziale della sua squadra dopo solo poche settimane di allenamenti.

Una partita all'insegna della sperimentazione, dove il coach ha alternato quintetti e combinazioni Al termine di questo scrimmage, Olivieri si è detto abbastanza soddisfatto " gli obbiettivi che c'eravamo dati prima di scendere in campo li abbiamo centrati, qualche volta si è persa l'intensità che avevo chiesto, sia in difesa che in attacco, ma è probabile che la ragione di questo risieda più nella stanchezza fisica che mentale. Quella di stasera è stata una partita sperimentale, mi è servita per vedere come i ragazzi stanno in campo a seconda dei compagni che hanno, abbiamo preso tante indicazioni che ci serviranno per il futuro"

L'andamento della partita, se pur Il punteggio finale sia stato ampiamente favorevole al Bcl è stata altalenante, qualche leggerezza in difesa e a tratti si è forse sentita un po' di stanchezza, complessivamente comunque una buonissima prova. Adesso coach Olivieri e i suoi ragazzi dovranno fare tesoro delle prime indicazioni e prepararsi per la prossima amichevole in programma il 6 Settembre alle ore 20:30 al Palasport: l'asticella verrà alzata ulteriormente, passeranno da un Cus Pisa che proviene dalla C Unica ad una squadra decisamente più impegnativa come l'Use Empoli proveniente dalla B Nazionale.

Il match si apre con il quintetto composto da Barsanti, Pierini, Trentin, Lippi, Tempestini, i primi punti sono per gli ospiti, che si presentano decisamente aggressivi e a caccia di ogni palla che circola. Il Bcl prima tiene il passo poi inizia a sciogliersi e il gioco diventa più fluido. La prima sosta fischiata dall'arbitro verso metà tempino è l'occasione per Olivieri di richiamare in panchina l'intero quintetto e schierarne uno nuovo, ad entrare sono Burgalassi, Barbieri, Simonetti, Del Debbio e Landucci che nei restanti minuti portano il punteggio sul 25/11.

Secondo quarto ed ancora un nuovo quintetto in campo, Del Debbio, Barsanti, Barbieri, Trentin, Tempestini, la partita prosegue sui ritmi del primo quarto, con il Bcl che macina gioco e punti fino a chiudere il secondo quarto sul 22/14Si torna in campo per la seconda parte della partita con Pierini, Lippi, Burgalassi, Simonetti, Landucci, e per la proprietà commutativa dell'addizione, il risultato non cambia.

Il Cus Pisa ci prova, continua ad aggredire forte cercando di rimanere agganciato al Bcl, arrivando a recuperare sul parziale fino al meno 4, poi una bomba da tre a firma del Debbio sulla sirena, inchioda il tabellone a 27/20 Ultimo quarto ed ennesimo cambio del quintetto, in campo Simonetti, Barsanti, Burgalassi, Del Debbio, Trentin, coach Olivieri continua a sperimentare soluzione e quintetti, alla ricerca di combinazioni ottimali.

Ai 5 minuti Olivieri effettua l'ennesimo turnover: prendendo il testimone dai compagni, entrano in campo Pierini, Landucci, Barbieri, Tempestini, Lippi, mantenendo velocità e ritmo e soprattutto la stessa media realizzativa.Come ogni amichevole che si rispetti si gioca un quinto tempino, in campo questa volta c'è l'ultimo quintetto allestito dal coach, mentre in panchina hanno iniziato il riscaldamento i più giovani del roster., pronti a fare il loro primo ingresso sul parquet delle Tagliate.

A 7 minuti dalla sirena ecco il cambio, entrano Candigliota, Brugioni, Simonetti, Catelli e Rinaldi, tutti ragazzi che provengono dal settore giovanile del Bcl, a confermare di quanto sia stato buono il lavoro fatto dagli allenatori delle giovanili. Sono quindicenni, ma in campo si fanno subito notare, la loro giovanissima età non sembra essere un handicap, anzi, si muovono con disinvoltura, andando spesso al tiro da fuori senza nessun timore reverenziale, chiudendo in fine la partita, facendo loro il quarto.