Rassegna stampa: Lucchese, bocciata all'esame della capolista

lunedì, 9 ottobre 2023, 09:11

Ottimo esordio dei biancorossi davanti al proprio pubblico: superata l'Olimpia Legnaia con il rotondo successo per 101 a 82. Simonetti sugli scudi con 17 punti, bene anche Trentin, Barsanti, Burgalassi e Del Debbio

sabato, 7 ottobre 2023, 16:02

Seconda di campionato e debutto casalingo per il Basketball Club Lucca. A scendere su parquet del Palatagliate sarà l'Olimpia Legnaia, squadra più che conosciuta, compagna di tante battaglie in C gold e adesso anche lei in B interregionale

mercoledì, 4 ottobre 2023, 09:31

I rossoneri passano anche l'esame di Coppa Italia andando a vincere a domicilio, in un match dove non sono certo mancate le emozioni e i gol, a Arezzo. Bene chi sino aveva giocato poco, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola

martedì, 3 ottobre 2023, 08:48

"Mi son trovato con altre 80 persone in coda alle biglietterie dello stadio a partita iniziata. Ho chiesto biglietti per le gradinate, ma essendoci un problema di resto contanti avrei dovuto pagare con l'esatto importo che non potevo avere e non era possibile il pagamento in pos"