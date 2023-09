Rubriche



Rassegna stampa: la Lucchese strappa i primi applausi

sabato, 2 settembre 2023, 07:48

Un pari, quello all'esordio con il Perugia, che ha comunque soddisfatto per il gioco e la grinta espressi dai rossoneri di mister Gorgone, soprattutto nel primo tempo, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola.

Il Tirreno apre così: "La Lucchese strappa applausi per 45 minuti, il Perugia regge e porta a casa il pari". E ancora: "Nella prima frazione i ragazzi di Gorgone dominano e colpiscono una traversa. Nella ripresa gli umbri più aggressivi con Chiorra che nel finale compie un miracolo".

La Nazione titola: "Lucchese, uno 0-0 che va stretto. Buona la prima per i ragazzi di Gorgone che possono recriminare per una traversa colpita da Rizzo Pinna". E ancora: "Super Chiorra salva il risultato, Gucher leader". Gorgone soddisfatto: "Approccio giusto".

Corriere dello Sport-Stadio: "Perugia non passa a Lucca, gioia Gorgone". Tuttosport: nessun titolo, Gazzetta dello Sport: nessun titolo. La rubrica rassegna stampa è tenuta in collaborazione con l'Edicola Lorenzini di via Fillungo.