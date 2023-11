Rassegna stampa: Lucchese ordinata ma spuntata

Altri articoli in Rubriche

domenica, 5 novembre 2023, 22:23

Seconda sconfitta consecutiva per i biancorossi che cedono per 81 a 63 contro il Tarros Spezia che domina in lungo e largo tutta la gara e con i ragazzi di coach Olivieri a inseguire inutilmente

sabato, 4 novembre 2023, 14:14

Dopo due stop consecutivi, il primo con Cecina e il secondo casalingo con la Virtus Siena, la squadra biancorossa va a caccia di una vittoria che rilanci le ambizioni e rimetta il campionato sui binari giusti

martedì, 31 ottobre 2023, 14:11

Trasferta casalinga infrasettimanale per la formazione del Bcl. La 6° di campionato si giocherà sul parquet della palestra di Borgo a Buggiano, questo per l'impossibilità di usare il Palazzetto dello sport di Lucca, adibito in questo periodo ad area espositiva per la manifestazione Lucca Comics

lunedì, 30 ottobre 2023, 09:25

Quarta sconfitta nelle ultime cinque gare: la crisi rossonera è ormai conclamata, l'involuzione della squadra è evidente e inizia a fare paura anche la classifica, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola