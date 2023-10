Rubriche



Rassegna stampa: Lucchese stai affondando

venerdì, 27 ottobre 2023, 12:54

Rossoneri nettamente sconfitti anche in Romagna con il Rimini che era ultimo in classifica, la squadra di Gorgone incapace di ogni reazione, rimane ancora una volta in dieci uomini come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola.

Il Tirreno apre così: "Lucchese affonda in Romagna. Squadra inquadrabile due gol e due legni per il Rimini che era ultimo in classifica. Un punto in quattro gare e domenica nel derby out Benassai e Visconti". Gorgone: "Molli e accademici", E ancora: "Nelle quattro partite disputate dai rossoneri sono nove le reti subite a fronte di due segnate, perse diverse posizioni". Pagelle: "Nel grigiore si salva solo Gucher".

La Nazione titola: "Pantera: un altro liscio in Romagna. Ko contro l'ultima, Benassai espulso". Pagelle: "Tiritiello grave errore si salva l'autore del vantaggio". Gorgone: "Molli e accademici. Partenza pessima, gioco narcisistico. Le assenze e l'espulsione non li giustificano". Pagelle: "Si salvano soltanto Gucher, Rizzo Pinna e Cangianiello".

Corriere dello Sport-Stadio: nessun titolo. Tuttosport: nessun titolo. Gazzetta dello Sport: "nessun titolo. La rubrica rassegna stampa è tenuta in collaborazione con l'Edicola Lorenzini di via Fillungo.