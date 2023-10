Rassegna stampa: Lucchese da incubo

Altri articoli in Rubriche

domenica, 29 ottobre 2023, 16:12

Biancorossi sconfitti per 98 a 87 al termine di un match decisamente nervoso e tutt'altro che ben diretto dagli arbitri: pesano i tanti tiri liberi concessi ai livornesi

venerdì, 27 ottobre 2023, 18:09

La truppa di Olivieri affronta la sua terza trasferta, sicuramente una delle più difficili tra le tante da fare. Cecina, allenata da Da Prato, ha "ciccato" la prima di campionato, contro lo Spezia, un'altra squadra che farà sentire pesantemente la sua presenza in questo campionato, poi però ha realizzato...

venerdì, 27 ottobre 2023, 12:54

Rossoneri nettamente sconfitti anche in Romagna con il Rimini che era ultimo in classifica, la squadra di Gorgone incapace di ogni reazione, rimane ancora una volta in dieci uomini come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola

lunedì, 23 ottobre 2023, 09:08

Rossoneri travolti dalla squadra di Zeman, ma in partita sino a che c'è stata la parità numerica, troppi errori in fase difensiva come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola