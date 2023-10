Rubriche



Rassegna stampa: Ferrara, campo maledetto

giovedì, 12 ottobre 2023, 09:31

Ancora una volta i rossoneri si vedono sfuggire la vittoria sul campo degli emiliani dove non escono vittoriosi da 87 anni, fatale un errore difensivo, l'imprecisione in avanti e un gol annullato, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola.

Il Tirreno apre così: "Per la Lucchese, fatali i 34 minuti post nubifragio. Spal segna e fa 2-2. In gol Rao, 17 anni, il più giovane in campo. I rossoneri a Ferrara non vincono da 87 anni".

La Nazione titola: "Lucchese: il campo maledetto. A Ferrare finisce come nel 1978, la Pantera raggiunta nella ripresa". Pagelle: "Tumbarello e Gucher i migliori, sotto tono ancora Alagna". Mister Gorgone: "Il gol di Guadagni era regolare. L'errore arbitrale ci può stare, però ci ha tolto la possibile vittoria. Ma dobbiamo essere più spietati".

Corriere dello Sport-Stadio: "La Spal riprende la Lucchese". Tuttosport: "La Spal trova il 2-2 nella mezz'ora disputata". Gazzetta dello Sport: "Rao Pareggia la sfida tra Spal e Lucchese". La rubrica rassegna stampa è tenuta in collaborazione con l'Edicola Lorenzini di via Fillungo.