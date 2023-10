Rubriche



"Trasferta" casalinga per il Bcl

martedì, 31 ottobre 2023, 14:11

Trasferta casalinga infrasettimanale per la formazione del Bcl. La 6° di campionato si giocherà sul parquet della palestra Pertini, di Borgo a Buggiano, questo per l'impossibilità di usare il Palazzetto dello sport di Lucca, adibito in questo periodo ad area espositiva per la manifestazione Lucca Comics.

L'avversario è la Virtus Siena, il secondo avversario del trittico bello tosto che sta affrontando il Bcl, iniziato sabato 20 Novembre con la sfortunata trasferta di Cecina e che terminerà con la trasferta a Spezia.

Quindi per i ragazzi di Olivieri c'è stato giusto il tempo di un breve riposo domenicale per ripartire di gran carriera con gli allenamenti già dal lunedì per essere pronti a giocare mercoledì 1 Novembre.

La Virtus è una formazione decisamente ostica, che ha mantenuto quasi al completo il roster dello scorso anno, con l'aggiunta dell'ottimo Bolis, proveniente dallo Spezia, i trascorsi con il Bcl, ovvero le due partite giocate nello scorso campionato misero in mostra un forte divario tra le due franchigie, il Bcl ne uscì pesantemente sconfitto.

La voglia di riscatto in casa Bcl è grande, ma la voglia di scrollarsi di dosso la recente sconfitta con Cecina lo è ancora di più, solo il coach sa quanto profonda è stata la ferita e se è guarita o in via di guarigione: "Veniamo via da Cecina con la consapevolezza che siamo un osso duro per tutti. I ragazzi hanno dimostrato coraggio e voglia di vincere in un ambiente che ci ha penalizzati oltremodo."

Ma lo sguardo di Olivieri va oltre, il suo stile è apprendere velocemente dagli errori e guardare sempre avanti. "La partita di domani ci aiuta a guardare subito avanti e ci dà la possibilità di rifarci immediatamente. La Virtus è una squadra molto tattica e molto ben costruita. Molti giocatori hanno punti nelle mani e la loro qualità è ben distribuita su tutto il roster, Dimicic e Dal maso sono una coppia di lunghi molto pericolosa e dovremo fare un passo avanti a rimbalzo per non concedere secondi tiri."

Buone notizie giungono dall'infermeria, Tempestini sta recuperando in fretta e con molta probabilità sarà della partita. Appuntamento mercoledi 1 novembre al Pala Pertini di Borgo a Buggiano alle ore 17, ad arbitrare l'incontro ci sarà il sig. Cirinei di Pisa e Posarelli di Grosseto