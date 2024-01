Rubriche : palla a due



Bcl: finite le vacanze, serve tornare a vincere

venerdì, 5 gennaio 2024, 20:46

Le lunghe vacanze del Bcl sono ormai terminate, quest'anno, è accaduto che il Comune di Lucca ha dovuto con un'ordinanza chiudere l'impianto, a causa di un batterio che si era insinuato nelle condotte dell'acqua, sono stati ben 10 i giorni nei quali non è stato possibile allenarsi, dovendo anche rinunciare a giocare la terza di ritorno contro Sestri, rimandandola al 24 gennaio.

E' stato uno stop forzato che ha tenuto lontano i ragazzi di Olivieri dalla competizione troppo a lungo, con il risultato di aver accresciuto lo stress fisico e mentale. Al Palamelo di Quarrata, il Bcl dovrà scendere in campo con la massima determinazione e ripartire con un regime di giri decisamente alto, se vuole che la Befana, riservi loro i due punti che ha a disposizione. Vincere è quasi un imperativo e non sarà assolutamente facile, sabato sera, 6 gennaio, davanti ai biancorossi ci sarà un'ottima squadra, con alcuni tra i migliori giocatori del campionato, come Mustiatsa, Molteni, Regoli, Antonini, Tiberti e un certo coach Tonfoni in panchina che non è certo l'ultimo arrivato.

Bcl e Quarrata viaggiano di conserva da inizio campionato, una posizione avanti, una indietro, adesso sono separate da solo due punti e tutte in due sono in cerca di una vittoria, Quarrata per provare a sganciarsi ed inserirsi nel gruppetto di testa e il Bcl per riprendere il percorso che le sconfitte di Empoli e Legnaia hanno interrotto.

Coach Olivieri da quale fine conoscitore del campionato che sta disputando, ha messo bene in guardi i suoi ragazzi "Quarrata è una squadra con molte qualità importanti e molto ben allenata. Molteni, Tiberti, Antonini e Regoli sono giocatori importanti che hanno giocato in categorie superiori e alzano molto il livello del roster. Mustiatsa gli da fisicità e pericolosità in penetrazione. La nostra sfida sarà limitare i loro giocatori di punta e vincere la battaglia a rimbalzo. Aspetto del gioco che per loro fa la differenza. Replicare la partita dell'andata non sarà facile. Abbiamo avuto tempo per preparare aggiustamenti che metteremo in campo sabato per provare a metterli in difficoltà il più possibile"

Olivieri, ha voluto indicare poi, come la lunga sosta e alcune indisposizioni influenzali hanno limitato in parte il buon andamento degli allenamenti, costretta a svolgerli su un campo non regolamentare per la chiusura del Palasport. "Purtroppo la pausa, che per noi è stata più lunga non avendo giocato prima di Natale, ci ha tolto un po' l'abitudine alle partite. Dovremo essere bravi a farci trovare subito pronti."

L'ultima nota di Olivieri riguarda le condizioni dei suoi ragazzi "Lo stato di forma dei giocatori è un po' disomogeneo, come è normale dopo le feste, ma tutti si sono impegnati al massimo per preparare la partita al meglio. Ci aspetta un mese e mezzo di fuoco dove ogni domenica dovremo meritarci la maglia che indossiamo".

Palla scodellata da Zanzarella di Siena, coadiuvato da Montano, sempre di Siena, alle ore 21:00 al Palamelo di Quarrata