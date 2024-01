Rubriche



Rassegna stampa: Lucchese al palo

lunedì, 8 gennaio 2024, 09:21

I rossoneri sprofondano a Perugia dove subiscono tre gol, ma il rammarico è tanto per i tre legni colpiti nel primo tempo e per gli errori evitabili in difesa, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola.

Il Tirreno apre così: "Alla Lucchese non bastano tre pali. Senza difensori centrali i rossoneri travolti dal Perugia. Tre pali in 45 minuti ma il Perugia va in gol tre volte. Non basta un gran primo tempo ai rossoneri per uscire indenni dal Curi". Mister Gorgone: "Abbiamo regalato due gol agli umbri". Pagelle: "Yeboah due legni e tanto movimento, Rizzo Pinna punizione magistrale. Buone prove anche di Quirini, Guadagni e capitan Tumbarello".

La Nazione titola: "Lucchese: ritorno al passato. La Pantera lotta soffre vince. Il gol di Yeboah rilancia i rossoneri". E ancora: "La sala stampa intitolata a Diego Checchi". Mister Gorgone: "Punti e reti regalati. La Lucchese ha fatto un ottimo primo tempo, ma è stata ingenua. voglio rivedere il gol annullato: per me era buono". Pagelle: "Debutto sufficiente per Fazzi in difesa. Poi brillano in pochi".

Corriere dello Sport-Stadio: "Tanto Perugia, Lucchese al palo. Esultano Ricci, Paz e Sylla". Tuttosport: "Vincono Gubbio e Lucchese". Gazzetta dello Sport: Nessun titolo. La rubrica rassegna stampa è tenuta in collaborazione con l'Edicola Lorenzini di via Fillungo.