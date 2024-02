Rassegna stampa: Rizzo Pinna, altra magia

Altri articoli in Rubriche

domenica, 4 febbraio 2024, 21:28

Con la vittoria contro Arezzo (80 a 69), la Pallacanestro Lucca ha già raggiunto la matematica certezza di potersi ripresentare il prossimo anni ai nastri di partenza del campionato di Serie B interregionale 2024/25

sabato, 3 febbraio 2024, 15:24

La sfida che il Bcl si troverà ad affrontare domenica è con lo Sba Arezzo, proprio l'avversario che lo scorso anno fece fuori il Bcl nei playoff, grazie ad un Fornara in stato di grazia che immancabilmente, sul suono della sirena, umiliò

lunedì, 29 gennaio 2024, 09:39

Ancora una battuta di arresto che lascia molti rimpianti ai rossoneri che a Gubbio dominano per larghi tratti la gara ma che tornano a casa a mani vuote per i soliti difetti di realizzazione e per una sbavatura difensiva, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in...

domenica, 28 gennaio 2024, 20:35

Il Basketball Club Lucca perde in un partita ancora una volta dalla doppia personalità, un bel primo tempo ed un vantaggio in doppia cifra al riposo, tutto quanto sprecato nella ripresa, lasciando il pallino del gioco in mano al Castelfiorentino, che ha saputo ribaltare il punteggio e condurre la partita...