Rassegna stampa: Lucchese, un punto che fa morale

venerdì, 15 marzo 2024, 13:31

Si interrompe sul parquet del Palatagliate la serie positiva del Bcl Lucca nei play in silver. I ragazzi di coach Olivieri non riescono a gestire il vantaggio e negli ultimi due minuti cedono il risultato a Derthona che ha trovato in Conte il cecchino di giornata

martedì, 12 marzo 2024, 07:25

Nel terzo match dei play in silver, i biancorossi di coach Olivieri, ancora orfani di capitan Barsanti, affronteranno Derthona basket con la voglia di dare continuità al buon momento in un match delicato visto il valore degli avversari reduci da due sconfitte consecutive

lunedì, 11 marzo 2024, 08:43

Contro l'Olbia arrivano tre punti che possono rilanciare la Lucchese in chiave play off. Partita con poche emozioni su un campo davvero pesante e vittoria dedicata al ricordo del super tifoso Beppe Lorenzini, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola

domenica, 10 marzo 2024, 09:43

I biancorossi fanno due su due ai play off: ancora una vittoria, stavolta in trasferta in casa del Campus Varese per 93 a 87. La formazione di coach Olivieri avanti dall'inizio alla fine del match