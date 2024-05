Rubriche



Impresa Bcl: vince la gara 2 contro Saronno

mercoledì, 1 maggio 2024, 21:49

Bcl – Az Pneumatica Saronno

27/18 – 45/43 – 73/65 – 97/79

27/18 – 18/25 – 28/22 – 24/14

Bcl: Landucci, Burgalassi 16, Barbieri 2, Lenci, Lippi 5, Barsanti 16, Simonetti 7, Tempestini 12, Del Debbio 2, Brugioni 2, Pierini 19, Trentin 16. All. Olivieri, ass. Giuntoli

Saronno: Ugolini 8, Negri 4, Quinti 20, De Capitani 10, Nasini 13, Mariani, Pellegrini 10, Romanò 3, Beretta 9, Figini 2. All. Biffi, ass. De Piccoli

Pronti via e i primi due punti sono biancorossi, poi il più 4, il 6/7 per gli ospiti poi Trentin da tre per il 9/7, è un inizio sulla falsariga della partita giocata all'andata, a Saronno, a ritmi già molto sostenuti fin dal primo minuto. Punteggio che sale in equilibrio fino al 13/13 del sesto minuto di gioco, poi Burgalassi infila la tripla del più 3, Trentin ancora da tre, Simonetti da sotto e di nuovo Burgalassi per il 24/18 a 50 secondi dal termine, chiude il quarto Barsanti con una delle sue bombe sul 27/18.

Un secondo quarto dai ritmi bassi, con il ferro avversario un po' troppo dispettoso, mentre Saronno sembra aver stretto un qualche accordo con il canestro biancorosso, 3/9 il parziale dopo quattro minuti di gioco della seconda frazione del match. Tempestini prova ad addolcire il canestro con una tripla, ma Saronno non sta a guardare e replica con Nasini per la parità sul 36/36, poi ancora Tempestini a siglare il 39/38, poco più di due minuti dal riposo lungo, quando Negri porta il Saronno avanti di una lunghezza 39/40, ancora dai liberi per il più 2 biancoceleste, Pierini in percussione va due volte a canestro per il nuovo vantaggio che gli ospiti ancora una volta recuperano dai liberi, infine Trentin da sotto per i 45/43

La ripresa vede il Bcl protratto in attacco, Burgalassi, Trentin e Del debbio scuotono la retina, poi un grande Pierini porta il Bcl sul più 7 a cinque dalla terza sirena. Per il Saronno Beretta è costretto a lasciare il campo per infortunio. Per il Bcl Pierini trascina la squadra a suon di canestri, a dargli manforte c'è anche Tempestini che colpisce con precisione millimetrica dalla distanza, Burgalassi e Trentin, tutti quanti in doppia cifra per chiudere il terzo tempino sul 73/65

Ultimo quarto di un match che il Bcl sta giocando magistralmente aumentando il suo vantaggio su un Saronno che non si aspettava una risposta così forte e di carattere come quella che i ragazzi di Olivieri stanno facendo vedere sul parquet del palasport. 84/65 quanto si legge sul tabellone, grazie ad una prestazione superba di Barsanti, che in 4 minuti di gioco mette a referto 10 punti. Questa sera a scavare un solco enorme è il Bcl, 24 punti il vantaggio a 4 dal termine, poi sappiamo bene che il basket riserva sempre delle sorprese, ma non questa sera. Un minuto e 53 alla sirena finale ed un punteggio di 95/74, ormai non più recuperabile, il Bcl con questa partita pareggia il conto e va a giocarsi la bella sabato 4 a Saronno. Finale al Palatagliate 97/79 al termine di una partita più che entusiasmante, spettacolare !!