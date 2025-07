Rubriche



Folgor Marlia, ecco la rosa per la prossima stagione

venerdì, 11 luglio 2025, 12:38

La Folgor Marlia 1905 è pronta a scendere in campo per la stagione sportiva 2025/2026 nel campionato di Prima Categoria Toscana. Con grande entusiasmo, la società biancoceleste annuncia la composizione della rosa della Prima Squadra e dello staff tecnico-dirigenziale, confermando il proprio impegno per una stagione all'insegna della passione, della crescita e della continuità sportiva.

Con una squadra giovane e determinata, guidata da uno staff competente e affiatato, la Folgor Marlia 1905 si appresta ad affrontare il nuovo campionato con spirito di sacrificio, ambizione e grande attaccamento ai colori biancocelesti. “C’è entusiasmo, c’è voglia di far bene. La squadra è il giusto mix tra ragazzi cresciuti nel nostro vivaio e innesti di qualità. Siamo orgogliosi di rappresentare Marlia e i suoi colori: ci impegneremo ogni giorno per portare in alto la Folgor", spiega Nicola Manfredi, direttore sportivo. Di seguito l'intero organigramma



ORGANIGRAMMA TECNICO E DIRIGENZIALE

Presidente: Gianluca Landi

Direttore Generale: Andrea De Luca

Direttore Sportivo: Nicola Manfredi

Coordinatore: Federico Sarti

Allenatore: Paolo Bianchi

Vice Allenatore: Francesco Barsotti

Preparatore Atletico: Javier Da Lima

Preparatore dei Portieri: Antonio Corradi

Accompagnatore Ufficiale: Brunello Giuntini

Guardalinee di fiducia: Giovanni Prosperi

Magazziniere: Luigi Dianda

Fisioterapista: Massimiliano Benvenuti

ROSA PRIMA SQUADRA - STAGIONE 2025/2026

Giocatori Confermati

Portieri:

Simone Menichetti (1994)

Alessandro Frateschi (2005)

Difensori:

Pablo Doroni (2004)

Robin Della Maggiora (1998)

Lorenzo Lencioni (2004)

Matteo Pierotti (2004)

Filippo Sarti (2006)

Centrocampisti:

Andrea Barbaro (1998)

Lorenzo Franco (2003)

Felice Spadavecchia (2004)

Filippo Masetti (2006) - Devys Kovalenko (2006)

Attaccanti:

Niccol Bianchi (2004)

Nuovi Acquisti

Difensori:

Tommaso Centoni (2003) - dall'Atletico Lucca

Valeri Giuliani (2002) - dall'Atletico Lucca

Centrocampisti:

Abramo Tuccori (2004) - dall'Atletico Lucca

Giacomo Guastapaglia (1998) - dall'Academy Porcari

Matteo Mosso (2002) - dalla Pieve San Paolo

Attaccanti:

Antonio Lazzari (2004) - dal Valfreddana

Claudio Posarelli (2003) - dall'Atletico Lucca

Gabriele Biagi (2006) - dall'Atletico Lucca

PARTNER UFFICIALI

La Folgor Marlia 1905 ringrazia i propri sponsor ufficiali per il prezioso sostegno:

Mara Meo

Teknocostruzioni

Aldo Terigi Audi