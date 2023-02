Basket Le Mura



Gesam Gas e Luce Lucca, il campionato riprende dalla trasferta di Venezia

sabato, 18 febbraio 2023, 14:49

Archiviato il fine settimana dedicato all’ultima finestra delle qualificazioni per EuroBasket 2023, il Basket Le Mura Lucca è pronto a tuffarsi nel segmento conclusivo della stagione regolare. Otto partite da affrontare con la speranza di cogliere il miglior piazzamento possibile, che sia il nono posto (distante quattro lunghezze) o una casella che permetta alle biancorosse, nella peggiore delle ipotesi, di affrontare i playout con il vantaggio del fattore campo. La prima tappa sarà il “Taliercio” di Venezia, palla a due domani alle 18, contro la corazzata Umana Reyer Venezia. Le lagunari, terza della classe, sono tuttora in corsa sia nelle Final Eight di Coppa Italia che nei quarti di finale di Eurocup, competizione nella quale Madera e compagne hanno raggiunto la finale nelle ultime due edizioni. Allenate da coach Andrea Mazzon, le venete si candidano a essere il terzo incomodo nel duello tra Famila Schio e Virtus Bologna. A un roster già di per sé di alto livello, Venezia ha aggiunto in corso d’opera l’ala Giuditta Nicolodi, prelevata da Campobasso e assieme a Madera una delle due ex di turno. In casa biancorossa, l’ex del confronto risponde al nome di Giulia Natali.

All’andata, era lo scorso 6 novembre, Venezia si impose al PalaTagliate per 79-67 al termine di una partita dove Lucca non sfigurò. Replicare quella prestazione sarà uno degli obiettivi che il team di coach Andreoli perseguirà nella trasferta veneta. Mazzon può disporre di due quintetti della stessa pregiata qualità. Il pivot statunitense Shepard (19,5 punti e 9 rimbalzi di media), l’ala della nazionale belga Antonia Deleare, la fortissima finlandese Awak Kuier (12,9 punti e 5,9 rimbalzi a partita) e la play giapponese Yasuma Shiori rappresentano il comparto delle straniere. Non da meno il parco delle italiane, tutte cestiste nel giro della nazionale azzurra. Francesca Pan, Matilde Villa, Sara Madera, Martina Fassina (9,5 punti di media) e Mariella Santucci (4,4 assist di media con il 35% dall’arco) non hanno bisogno di ulteriori presentazioni.

Statistiche alla mano, Venezia viaggia a una media 79,9 punti, tirando da due con il 56% (percentuale più alta di tutta l’A1) e con il 33% da tre. Sono 34,3 i rimbalzi catturati a partite dalle oro granate.

Umana Reyer Venezia-Gesam Gas e Luce Lucca sarà diretta da Stefano De Biase, Edoardo Ugolini e Andrea Coraggio.