Si rafforza il reparto sotto canestro per Le Mura Spring, arriva Sara Rinaldi

Basket Le Mura
mercoledì, 29 luglio 2026, 08:53
Arriva a Lucca Sara Rinaldi, ala/pivot 2006 di 185 cm. Cresciuta nel vivaio del Costone Siena, Sara ha completato tutto il percorso giovanile nella società senese, con cui ha disputato anche tre stagioni in Serie B, dal 2021 al 2024 dove viaggiava su una media di 12 punti/gara. Nella stagione 2024/2025 ha vestito la maglia di San Giovanni Valdarno, facendo il suo debutto nella categoria superiore, mentre lo scorso anno ha vestito i colori di Libertas Livorno ancora in A2.
"Sono molto contenta di essere qui in una piazza con un passato importante - la prima dichiarazione di Sara - dalla prima chiamata con il coach ho capito subito che Lucca era la scelta giusta per me. Arrivo qui con l'obiettivo di migliorare e aiutare la squadra per raggiungere i nostri obbiettivi, ringrazio la società e l'allenatore per la fiducia che ripongono in me, farò di tutto per non deluderli."
mercoledì, 22 luglio 2026, 08:44
Un gradito ritorno il primo degli innesti nel roster per la prossima stagione, si tratta di Sara Valentino, 2005 di 186 cm, ruolo ala/pivot. Sara ha infatti iniziato a frequentare il parquet con il minibasket di Spring, per poi passare alle Esordienti e al successivo settore giovanile
sabato, 6 giugno 2026, 11:56
Inizia lunedì 8 giugno alle ore 20 l'avventura delle ragazze del Greenlucca alle finali nazionali di Udine. Inserite nel gruppo B come Toscana2 avranno come avversarie, nella prima fase di qualificazione, Giants Marghera, San Raffaele (RM) e Capra Team (RA)
mercoledì, 3 giugno 2026, 08:27
Raggiungono l'obiettivo dichiarato delle finali nazionali le ragazze del Greenlucca, battendo in Gara-3 un'ostica Perugia, mai doma fino alla fine. La svolta nel terzo quarto, quando Lucca riesce a imporre il suo gioco conquistando un buon vantaggio. Biancorosse in campo a Latisana lunedì 8 giugno contro Ravenna
lunedì, 1 giugno 2026, 18:06
Torna al Palatagliate la serie della finale contro Perugia, ma adesso non ci sono più appelli. Si va ad Udine, in caso di vittoria, per la fase nazionale o si sciolgono le righe: palla a due alla ore 18 di martedì