Basket Le Mura



Si rafforza il reparto sotto canestro per Le Mura Spring, arriva Sara Rinaldi

mercoledì, 29 luglio 2026, 08:53

Arriva a Lucca Sara Rinaldi, ala/pivot 2006 di 185 cm. Cresciuta nel vivaio del Costone Siena, Sara ha completato tutto il percorso giovanile nella società senese, con cui ha disputato anche tre stagioni in Serie B, dal 2021 al 2024 dove viaggiava su una media di 12 punti/gara. Nella stagione 2024/2025 ha vestito la maglia di San Giovanni Valdarno, facendo il suo debutto nella categoria superiore, mentre lo scorso anno ha vestito i colori di Libertas Livorno ancora in A2.

"Sono molto contenta di essere qui in una piazza con un passato importante - la prima dichiarazione di Sara - dalla prima chiamata con il coach ho capito subito che Lucca era la scelta giusta per me. Arrivo qui con l'obiettivo di migliorare e aiutare la squadra per raggiungere i nostri obbiettivi, ringrazio la società e l'allenatore per la fiducia che ripongono in me, farò di tutto per non deluderli."